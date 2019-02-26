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Салон автобуса в Ташкенте

Узбекистанцы просят бесплатные автобусы для школьников

© Сергей Кивенко
Общество
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Кто-то предложил сделать общественный транспорт бесплатным для школьников во все дни кроме воскресенья, а некоторые пользователи портала предложили ввести специальные школьные автобусы.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Узбекистанец предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для школьников. Этому посвящена очередная петиция на портале "Менинг фикрим", сообщает "Новости Узбекистана".

"Молодежь – наше будущее! И на основе этого принципа, создается множество возможностей. Я считаю, что учащиеся школ должны пользоваться общественным транспортом бесплатно. А для этого необходимо ввести учебное удостоверение, которое будет выдаваться администрацией школы. При предъявлении документа школьник будет освобождаться от оплаты в общественном транспорте", - с таким предложением выступил Умидбек Палванов.

Предложение узбекистанца было воспринято положительно. Кто-то предложил сделать общественный транспорт бесплатным для школьников во все дни кроме воскресенья, а некоторые пользователи портала предложили ввести специальные школьные автобусы, которые, будут отвозить учащихся на занятия и после развозить их по домам.

Теги:
общественный транспорт, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан



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