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Котенок. Иллюстративное фото

Сотрудники ГУВД преподали урок маленьким живодерам

CC0 / pixabay
Общество
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Участковый пригрозил хулиганам отправить их в детскую комнату милиции.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Ташкенте инспекторы профилактики провели воспитательную беседу с маленькими жителями махалли, которые издевались над животными. Эту историю рассказала в Facebook узбекистанка Марина Лукьянова.

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Женщина уточнила, что дети во дворе плохо обращались с местными кошками. Жильцы дома обратились по этому поводу к правоохранителям, после чего к ним пришли участковый с другими сотрудниками ГУВД и провел с ребятами профилактическую беседу.

Она отметила, что один из мальчиков со слезами на глазах попросил прощения у кошки, которую он обижал.

"Обещал, что теперь он всегда будет защищать всех слабых, слезно пообещал, что впредь тараканов дома убивать не будет тоже, а будет их оберегать и защищать – его мама чуть не рухнула от хохота!", - рассказала узбекистанка.

Теперь хулиганов обязали каждый день после школы в течение недели подметать двор и кормить кошек. А родители детей и Лукьянова договорились, что раз в неделю будут созваниваться, контролировать, как мальчики ведут себя на улице.

Теги:
кошки, Животные, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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