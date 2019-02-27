В Израиле скончался узбекский правозащитник Марат Захидов

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Узбекский правозащитник Марат Захидов 1940 года рождения скончался в Израиле, сообщает посольство Узбекистана в этой стране.

Уточняется, что мужчина находился за границей на медицинском обследовании. Причина смерти в сообщении не названа.

Тело покойного отправят в Ташкент ближайшим рейсом национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

По данным узбекских СМИ, Захидов окончил МГУ имени Ломоносова, был депутатом парламента Узбекистана. В 90-х годах он создал Комитет защиты прав личности Узбекистана, позже этот комитет примкнул к Международному обществу прав человека, где Захидов занимал должность вице-президента, а в последнее время возглавлял эту организацию.