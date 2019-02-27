Uzbekistan Airways объявила о возможных изменениях в расписании

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В расписании международных рейсов возможны изменения из-за неспокойной обстановки в приграничных зонах Афганистана и Пакистана, сообщили в национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".
Авиакомпания приносит свои извинения за вынужденные неудобства и просит уточнять информацию о рейсах в аэропортах вылета или в представительствах Uzbekistan Airways.
Из-за закрытия транзитных полетов над Пакистаном и Индией самолет Uzbekistan Airways, направлявшийся из Ташкента в Амритсар, был вынужден вернуться в столицу Узбекистана. В Ташкенте также совершил вынужденную посадку самолет Boeing 777-312 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Бангкок.