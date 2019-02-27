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Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways объявила о возможных изменениях в расписании

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Дополнительную информацию о рейсах пассажиры всегда могут получить в аэропортах вылета или в представительствах Uzbekistan Airways.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В расписании международных рейсов возможны изменения из-за неспокойной обстановки в приграничных зонах Афганистана и Пакистана, сообщили в национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

Авиакомпания приносит свои извинения за вынужденные неудобства и просит уточнять информацию о рейсах в аэропортах вылета или в представительствах Uzbekistan Airways.

Новый терминал для прилетающих пассажиров международных авиалиний в аэропорту Ташкент им. И. Каримова
НАК Узбекистана
Самолету "Аэрофлота" пришлось сесть в Ташкенте из-за инцидента в Кашмире
Напомним, пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

Из-за закрытия транзитных полетов над Пакистаном и Индией самолет Uzbekistan Airways, направлявшийся из Ташкента в Амритсар, был вынужден вернуться в столицу Узбекистана. В Ташкенте также совершил вынужденную посадку самолет Boeing 777-312 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Бангкок. 




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