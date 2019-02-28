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Ташкентский зоопарк

Ташкентский зоопарк повышает цены на билеты

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Общество
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Начиная с 1 марта, чтобы посетить зоопарк, взрослым гражданам необходимо будет заплатить 15 тысяч сумов вместо нынешних 10 тысяч.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Ташкентский зоопарк с 1 марта повышает цены на входные билеты.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, это сделано в связи с повышением цен на коммунальные услуги и продукты питания, а также на основании письма Минкультуры и указания Главного управления культуры Ташкента.

Установлены следующие расценки:

Ташкентский зоопарк
© UZ24
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- Дети до 7 лет – бесплатно.

- Дети от 7 до 16 лет – 10 000 сумов (ранее - 6000 сумов).

- Взрослые – 15 000 сумов (ранее - 10 000 сумов).

- Солдаты срочной военной службы – 10 000 сумов (ранее - 6000 сумов).

- Пенсионеры по возрасту - 10 000 сумов.

- Лица, имеющие инвалидность – бесплатно.




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