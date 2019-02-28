Ташкентский зоопарк повышает цены на билеты

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Ташкентский зоопарк с 1 марта повышает цены на входные билеты.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, это сделано в связи с повышением цен на коммунальные услуги и продукты питания, а также на основании письма Минкультуры и указания Главного управления культуры Ташкента.
Установлены следующие расценки:
- Дети до 7 лет – бесплатно.
- Дети от 7 до 16 лет – 10 000 сумов (ранее - 6000 сумов).
- Взрослые – 15 000 сумов (ранее - 10 000 сумов).
- Солдаты срочной военной службы – 10 000 сумов (ранее - 6000 сумов).
- Пенсионеры по возрасту - 10 000 сумов.
- Лица, имеющие инвалидность – бесплатно.