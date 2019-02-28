Сенат Узбекистана не стал легализовывать суррогатное материнство

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон "Об охране репродуктивного здоровья граждан", который узаконивает искусственное оплодотворение (ЭКО) в стране, статьи о суррогатном материнстве не вошли в принятый документ, передает РИА Новости.

Проект закона был подготовлен в июле 2018 года. Первоначально в нем содержались нормы суррогатного материнства, которое в Узбекистане не регулируется нормативными и законодательными актами.

"Закон откроет возможность для использования в Узбекистане таких передовых и широко используемых в зарубежных странах инновационных подходов к деторождению, как ЭКО", - заявил на заседании Сената председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев.

© Sputnik / Александр Поляков В Узбекистане хотят разрешить искусственное оплодотворение

По его словам, в новом законе уделено внимание вопросу развития государственно-частного партнерства в области репродуктивного здоровья, развитию сети негосударственных частных медицинских учреждений.

"В ходе обсуждения было принято решение о преждевременности закрепления в законопроекте отдельных современных видов вспомогательных репродуктивных технологий, таких, как суррогатное материнство, донорство эмбрионов", - пояснили в информационной службе Сената.

По данным различных исследований, проведенных в Узбекистане, доля женщин, страдающих первичным бесплодием, из числа вступивших в брак, составляет от 4,9% до 5,3%, указывается в пояснительной записке к закону.