"Их покойники пишут": председатель Сената раскритиковал школьные учебники

По словам председателя Сената Олий Мажлиса Нигматиллы Юлдашева , противоречивые выводы, отвлеченные понятия и большое количество несоответствий в учебниках путают учителей и учеников.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. На восемнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса председатель Нигматилла Юлдашев в своем выступлении остановился на недостатках школьной системы, и особенно - на плохом качестве учебников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам Юлдашева, в Узбекистане не определен порядок повторной печати учебников покойных авторов. В итоге учебники печатаются с множеством изменений от имени умерших авторов.

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Например, учебник по истории Узбекистана для 7-го класса за авторством Мухаммаджонова, который умер в 2016 году, переработан и повторно выпущен в 2017 году от имени покойного автора.

Публикация учебников в различных издательствах, победивших в тендерах, препятствует преемственности и последовательности в преподнесении учебного материала, а также взаимозависимости между предметами.

По словам Юлдашева, противоречивые выводы, отвлеченные понятия и большое количество несоответствий в учебниках путают учителей и учеников. Кроме того, в большинстве случаев учебники создаются учеными-теоретиками, далекими от практики. Опытные преподаватели не вовлечены в этот процесс.

Устранение таких серьезных ошибок и упущений играет важную роль в повышении качества образования, заявил председатель Сената.