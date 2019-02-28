15:07 28 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Председатель сената Олий Мажлиса Нигматулла Юлдашев

"Их покойники пишут": председатель Сената раскритиковал школьные учебники

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
9010

По словам председателя Сената Олий Мажлиса Нигматиллы Юлдашева , противоречивые выводы, отвлеченные понятия и большое количество несоответствий в учебниках путают учителей и учеников.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. На восемнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса председатель Нигматилла Юлдашев в своем выступлении остановился на недостатках школьной системы, и особенно - на плохом качестве учебников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам Юлдашева, в Узбекистане не определен порядок повторной печати учебников покойных авторов. В итоге учебники печатаются с множеством изменений от имени умерших авторов.

Интерактивная школа в Волгограде
© Sputnik / Кирилл Брага
Азиатский банк развития поможет повысить качество образования в Узбекистане
Например, учебник по истории Узбекистана для 7-го класса за авторством Мухаммаджонова, который умер в 2016 году, переработан и повторно выпущен в 2017 году от имени покойного автора.

Публикация учебников в различных издательствах, победивших в тендерах, препятствует преемственности и последовательности в преподнесении учебного материала, а также взаимозависимости между предметами.

По словам Юлдашева, противоречивые выводы, отвлеченные понятия и большое количество несоответствий в учебниках путают учителей и учеников. Кроме того, в большинстве случаев учебники создаются учеными-теоретиками, далекими от практики. Опытные преподаватели не вовлечены в этот процесс.

Устранение таких серьезных ошибок и упущений играет важную роль в повышении качества образования, заявил председатель Сената.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни
Не пойман - не муж: свидетель красиво поймал букет на свадьбе
Не пойман - не муж: свидетель красиво поймал букет на свадьбе
Как провести бюджетную свадьбу в Узбекистане
Как организовать самую бюджетную свадьбу в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054