"Узбекистон хаво йуллари" отменила один из рейсов 1 марта

Несколько рейсов вылетели из Ташкента позже на несколько часов из-за задержки самолетов и опаздывающих транзитных пассажиров.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" из-за закрытия воздушного пространства в Пакистане отменила рейс Ташкент - Лахор, запланированный на 1 марта.

Как следует из сообщения в Telegram-канале авиаперевозчика, несколько рейсов, в том числе в Европу, задержаны из-за сбоев в расписании. Например, утренние рейсы в Тель-Авив и Милан также вылетели позже на 10 часов из-за задержки самолетов и опаздывающих транзитных пассажиров.

"Uzbekistan Airways предоставляет возможность возврата и перебронирования авиабилетов на ближайший рейс авиакомпании по направлению Ташкент - Лахор - Ташкент без штрафов и дополнительных сборов", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Uzbekistan Airways объявила о возможных изменениях в расписании

В среду утром пакистанская армия сообщила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в Кашмире, и впоследствии арестовала двух пилотов. Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, но в ходе него Индия потеряла свой МиГ-21, а пилот числится пропавшим без вести.

В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией в "Узбекистон хаво йуллари" изучают возможности обходных маршрутов для выполнения полетов в Индию и, возможно, страны Юго-Восточной Азии.