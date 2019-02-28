"Узбекистон хаво йуллари" отменила один из рейсов 1 марта

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" из-за закрытия воздушного пространства в Пакистане отменила рейс Ташкент - Лахор, запланированный на 1 марта.
Как следует из сообщения в Telegram-канале авиаперевозчика, несколько рейсов, в том числе в Европу, задержаны из-за сбоев в расписании. Например, утренние рейсы в Тель-Авив и Милан также вылетели позже на 10 часов из-за задержки самолетов и опаздывающих транзитных пассажиров.
"Uzbekistan Airways предоставляет возможность возврата и перебронирования авиабилетов на ближайший рейс авиакомпании по направлению Ташкент - Лахор - Ташкент без штрафов и дополнительных сборов", - говорится в сообщении.
В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией в "Узбекистон хаво йуллари" изучают возможности обходных маршрутов для выполнения полетов в Индию и, возможно, страны Юго-Восточной Азии.