В Ташкенте наказали водителей автобусов, отказавших инвалиду

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В Ташкенте водители автобусов наказаны за отказ опустить пандус для пассажира с инвалидностью, сообщила компания "Тошшахартрансхизмат".

Пару дней назад на остановке "Северный вокзал" пассажир в инвалидной коляске хотел воспользоваться автобусами маршрута 62 (12-й автобусный парк) и 13 т (1-й парк). На обоих маршрутах курсируют новые автобусы SAZ LE 60, оборудованные пандусами. Однако водители не помогли пассажиру заехать в автобусы, объяснив это тем, что пандус не работает.

В компании "Тошшахартрансхизмат" приняли решение перевести "безответственных водителей" на хозяйственные работы сроком на 10 дней.

У водителей были взяты гарантийные письма о недопущении подобных нарушений в будущем. Кроме того, для них был проведен повторный инструктаж по пользованию пандусами.