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Автобусы в автопарке

В Ташкенте наказали водителей автобусов, отказавших инвалиду

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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"Безответственных водителей" на 10 дней отправили на хозяйственные работы.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В Ташкенте водители автобусов наказаны за отказ опустить пандус для пассажира с инвалидностью, сообщила компания "Тошшахартрансхизмат".

Пару дней назад на остановке "Северный вокзал" пассажир в инвалидной коляске хотел воспользоваться автобусами маршрута 62 (12-й автобусный парк) и 13 т (1-й парк). На обоих маршрутах курсируют новые автобусы SAZ LE 60, оборудованные пандусами. Однако водители не помогли пассажиру заехать в автобусы, объяснив это тем, что пандус не работает.

В компании "Тошшахартрансхизмат" приняли решение перевести "безответственных водителей" на хозяйственные работы сроком на 10 дней.

У водителей были взяты гарантийные письма о недопущении подобных нарушений в будущем. Кроме того, для них был проведен повторный инструктаж по пользованию пандусами.

Теги:
Ташкент, Ташкент, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан



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