Российская военная делегация прибыла с визитом в Узбекистан

Визит проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и завершится в субботу, 2 марта.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Российская военная делегация во главе с командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным прибыла в Узбекистан, сообщает пресс-служба ЦВО.

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"В рамках визита генерал Лапин встретится с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым, в ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы региональной безопасности в Центральной Азии", – говорится в сообщении.

Программой поездки также предусмотрено посещение российской делегацией Академии Вооруженных сил Узбекистана, где генерал Лапин выступит перед слушателями академии с лекцией на тему "Боевой опыт Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике".