14:39 01 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин

Российская военная делегация прибыла с визитом в Узбекистан

Министерство обороны РФ
Общество
Получить короткую ссылку
109 0 0

Визит проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и завершится в субботу, 2 марта.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Российская военная делегация во главе с командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным прибыла в Узбекистан, сообщает пресс-служба ЦВО.

Вооруженные силы Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тридцать военнослужащих Узбекистана пройдут стажировку в России

"В рамках визита генерал Лапин встретится с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым, в ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы региональной безопасности в Центральной Азии", – говорится в сообщении.

Программой поездки также предусмотрено посещение российской делегацией Академии Вооруженных сил Узбекистана, где генерал Лапин выступит перед слушателями академии с лекцией на тему "Боевой опыт Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике".

Теги:
военные, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке
Место на диване: как хаски решают, кто главный - очень смешное видео
Место на диване: как хаски решают, кто главный - очень смешное видео
Как провести бюджетную свадьбу в Узбекистане
Как организовать самую бюджетную свадьбу в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054