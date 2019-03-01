Узбекистан сократит маршрут поставок военных грузов за счет соглашения с РФ

Маршрут перевозок из Узбекистана по воздуху станет короче на 900 километров.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Узбекистан существенно сократит маршрут поставок военных грузов за счет ратификации соглашения с Россией об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами, заявил в пятницу член Сената Узбекистана Валерий Тян.

© Sputnik / Григорий Сысоев Общее небо: Сенат утвердил соглашение между военными РФ и Узбекистана

Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон о ратификации соглашения с правительством России об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами. Соглашение было подписано главами Минобороны двух стран 12 октября 2018 года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.

"Данное соглашение отвечает, в первую очередь, интересам Республики Узбекистан и повышает оперативность в решении вопросов организации срочных поставок продукции военного назначения и других материальных средств", - сказал Тян, выступая в Сенате.

Сенатор пояснил, что по существующим правилам транзита особого рода, определяемым воздушным законодательством РФ, перевозки из Узбекистана по воздуху выполняются, минуя территорию России, с пересечением воздушного пространства восьми государств.

"При наличии такого соглашения тот же маршрут через территорию Российской Федерации становится короче на 900 километров", - отметил Тян.

По его мнению, ратификация соглашения, "безусловно, создаст необходимую многостороннюю платформу и позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты".

Ранее в информационной службе Сената РИА Новости сообщили, что соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов.