Российские военные поделились с узбекскими опытом действий на Ближнем Востоке

Командующий Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин отметил, что Узбекистан является стратегическим партнером России и гарантом безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Командование Центрального военного округа (ЦВО) поделилось с военнослужащими Узбекистана опытом боевых действий на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Делегация ЦВО во главе с командующим войсками генерал-полковником Александром Лапиным прибыла с визитом в Узбекистан. В рамках визита состоялись переговоры с заместителем министра обороны Узбекистана, начальником Генштаба вооруженных сил страны генерал-майором Павлом Эргашевым.

© Министерство обороны Узбекистана. Командование ЦВО поделилось опытом действий на Ближнем Востоке с военными Узбекистана

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Делегация ЦВО посетила академию ВС Узбекистана, где стороны обсудили новейшие подходы в области подготовки военных кадров командного и штабного звена. Лапин провел лекцию, в ходе которой поделился с личным составом академии боевым опытом российской армии на Ближнем Востоке.

Командующий ЦВО отметил, что Узбекистан является стратегическим партнером России и гарантом безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере обороны, обменялись мнениями об укреплении взаимовыгодных связей в военно-образовательном направлении. В субботу участники делегации ЦВО ознакомятся с историческими и культурными достопримечательностями Самарканда, добавили в Минобороны.

© Министерство обороны Узбекистана. Командование ЦВО поделилось опытом действий на Ближнем Востоке с военными Узбекистана

В октябре 2017 года после многолетнего перерыва на полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана успешно прошли российско-узбекские учения, где отрабатывались методы и навыки ликвидации незаконных вооруженных формирований в труднодоступной горной местности. В них было задействовано более 400 военнослужащих горно-стрелковой бригады Юго-Западного особого военного округа Минобороны Узбекистана и российского горного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Туве.