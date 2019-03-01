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Центр кампуса Сиракузского университета

Один из старейших вузов США может открыть кампус в Ташкенте

CC BY-SA 2.0 / Newkai / Центр кампуса университета
Общество
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В августе 2018 года между американским вузом и ТУИТ был подписан меморандум о межакадемическом сотрудничестве и совместных исследованиях.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Один из старейших вузов США Сиракузский университет может открыть кампус в Ташкенте, пишет пресс-служба узбекистанского МИД.

Министерство народного образования Узбекистана и Экзаменационный Совет Кембриджского университета, действующий под брендом Cambridge Assessment International Education, подписали меморандум о взаимопонимании
© Министерство народного образования Узбекистана
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На днях посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов встретился с президентом Сиракузского университета Кентом Сиверудом. Стороны обсудили академическое и научно-исследовательское сотрудничество в сфере информационных технологий и анализа данных, государственного администрирования и управления госфинансированием, международных отношений и журналистики.

Среди наиболее приоритетных направлений взаимодействия были обозначены запуск программ двудипломного образования и создания совместных факультетов по профильным направлениям с УМЭД и Ташкентским университетом информационных технологий.

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Пресс-служба МИД Узбекистана
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Представители американского вуза готовы посетить Узбекистан в конце марта для того, чтобы подробно обсудить условия реализации конкретных проектов.

Частный исследовательский университет основан в 1870 году в городе Сиракузы, расположенном в северо-восточной части США. По версии издания U.S. News & World Report, Сиракузский университет входит в тройку лучших вузов США по программам в сфере государственного администрирования и информационных наук.

Теги:
Высшее образование, Ташкент, Узбекистан, США



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