Один из старейших вузов США может открыть кампус в Ташкенте

В августе 2018 года между американским вузом и ТУИТ был подписан меморандум о межакадемическом сотрудничестве и совместных исследованиях.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Один из старейших вузов США Сиракузский университет может открыть кампус в Ташкенте, пишет пресс-служба узбекистанского МИД.

На днях посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов встретился с президентом Сиракузского университета Кентом Сиверудом. Стороны обсудили академическое и научно-исследовательское сотрудничество в сфере информационных технологий и анализа данных, государственного администрирования и управления госфинансированием, международных отношений и журналистики.

Среди наиболее приоритетных направлений взаимодействия были обозначены запуск программ двудипломного образования и создания совместных факультетов по профильным направлениям с УМЭД и Ташкентским университетом информационных технологий.

Пресс-служба МИД Узбекистана Студенты Американского университета на неделю приедут в Узбекистан

Представители американского вуза готовы посетить Узбекистан в конце марта для того, чтобы подробно обсудить условия реализации конкретных проектов.

Частный исследовательский университет основан в 1870 году в городе Сиракузы, расположенном в северо-восточной части США. По версии издания U.S. News & World Report, Сиракузский университет входит в тройку лучших вузов США по программам в сфере государственного администрирования и информационных наук.