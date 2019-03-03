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Таксисты на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото

Между Узбекистаном и Таджикистаном открылся новый погранпост

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
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Контрольно-пропускной пункт, расположенный между Бабатагом и Гиссаром, не работал 25 лет.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. На узбекско-таджикской границе открылся еще один контрольно-пропускной пункт, сообщает агентство "Ховар". Он расположен между Бабатагом и Гиссаром.

На торжественной церемонии присутствовали командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Узбекистана Руслан Мирзаев и командующий пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали.

© Sputnik / Валерий Мельников
Узбекистан и Таджикистан готовы к демаркации границы
По словам главы пресс-службы погранвойск Таджикистана Мухаммада Улугходжаева, КПП был реконструирован в соответствии с современными требованиями и оснащен необходимой техникой.

Таким образом, на сегодняшний день между странами действуют 17 контрольно-пропускных пунктов.

Договоренности об открытии нового КПП удалось достигнуть во время государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в августе прошлого года.

Теги:
госграница, КПП, Узбекистан, Таджикистан



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