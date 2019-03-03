Между Узбекистаном и Таджикистаном открылся новый погранпост

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. На узбекско-таджикской границе открылся еще один контрольно-пропускной пункт, сообщает агентство "Ховар". Он расположен между Бабатагом и Гиссаром.
На торжественной церемонии присутствовали командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Узбекистана Руслан Мирзаев и командующий пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали.
Таким образом, на сегодняшний день между странами действуют 17 контрольно-пропускных пунктов.
Договоренности об открытии нового КПП удалось достигнуть во время государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в августе прошлого года.