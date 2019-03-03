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Омонулла Мадаев

В Узбекистане скончался известный ученый-литературовед

© "Халқ сўзи"
Общество
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Омонулла Мадаев известен как автор многих литературных и методических работ в литературе и педагогике. 

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Известный ученый-литературовед, специалист по изучению фольклора, кандидат филологических наук Омонулла Мадаев скончался в возрасте 77 лет 2 марта.

О смерти Мадаева на своей странице в Facebook написал глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов. 

"Сегодняшний день омрачен кончиной человека, ставшего примером для всего узбекского народа, вложившего все силы и душу в науку и просвещение, Омонуллы Мадаева. Это большая потеря для нас и нашей духовности", - поделился Алламжонов.

Мадаев - автор многих литературных и методических работ в литературе и педагогике. 




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