В Ташкенте вручат премию узбекским женщинам

Планируется вручение наград лауреатам премии по ряду номинаций, связанных с успехами и достижениями женщин, их вкладом в общественное развитие.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои 5 марта пройдет торжественная церемония вручения национальной премии O’zbegim ayoli, сообщает Uz24.

Героинями мероприятия станут женщины Узбекистана.

В рамках церемонии O’zbegim ayoli планируется вручение наград и сертификатов лауреатам премии по ряду номинаций, связанных с успехами и достижениями женщин, их вкладом в общественное развитие, а также проведение торжественного гала-концерта с участием известных звезд эстрады и деятелей искусства.

До начала мероприятия в 16:00 на площади перед театром будет организовано шоу с живым музыкальным исполнением от группы "Сулола бэнд", выступлениями иллюзионистов и др. Торжественная церемония вручения национальной премии O’zbegim ayoli будет транслироваться в прямом эфире телеканала Milliy @milliytvofficial, а также на экран, установленный перед Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои.