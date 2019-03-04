Профессор из Малайзии проведет в Ташкенте лекции по архитектуре

Ранее ведущие преподаватели из Малайзии провели лекции по исламскому праву и банкингу в Международной исламской академии Узбекистана и Ургенчском государственном университете.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Декан факультета инженерии и строительства Исламского научного университета Малайзии (USIM) проведет курс лекций на тему устойчивой архитектуры в Ташкентском архитектурно-строительном институте с 27 марта по 11 апреля 2019 года.

По информации Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре, накануне состоялась встреча с руководством и профессорско-преподавательским составом USIM, где стороны пришли к такой договоренности.

Ранее USIM подписал соглашения с Ургенчским государственным университетом и Самаркандским государственным архитектурно-строительным институтом в сфере проведения совместных исследований, а также по подготовке и повышению квалификации специалистов и обмену студентами.

Кроме того, малайзийский вуз установил сотрудничество с Национальным университетом Узбекистана и Бухарским государственным университетом.