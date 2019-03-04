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Профессор из Малайзии проведет в Ташкенте лекции по архитектуре

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Ранее ведущие преподаватели из Малайзии провели лекции по исламскому праву и банкингу в Международной исламской академии Узбекистана и Ургенчском государственном университете.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Декан факультета инженерии и строительства Исламского научного университета Малайзии (USIM) проведет курс лекций на тему устойчивой архитектуры в Ташкентском архитектурно-строительном институте с 27 марта по 11 апреля 2019 года.

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По информации Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре, накануне состоялась встреча с руководством и профессорско-преподавательским составом USIM, где стороны пришли к такой договоренности.

Ранее USIM подписал соглашения с Ургенчским государственным университетом и Самаркандским государственным архитектурно-строительным институтом в сфере проведения совместных исследований, а также по подготовке и повышению квалификации специалистов и обмену студентами.

Кроме того, малайзийский вуз установил сотрудничество с Национальным университетом Узбекистана и Бухарским государственным университетом.

Теги:
Высшее образование, Ташкент, Архитектура, Куала-Лумпур, Малайзия, Узбекистан



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