Брат продал общий дом и исчез: как бродяги в Ташкенте начинают жизнь с нуля

По официальным данным, с начала июня прошлого года реабилитационный центр в Ташкенте помог 3590 бездомным жителям.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik, Дильшода Рахматова. Корреспондент Sputnik побывал в пока что единственном реабилитационном центре для бездомных в Ташкенте.

В советские времена в Узбекистане действовали приюты для бездомных, но затем эти заведения закрыли, и в последние 25 лет бездомные жили где попало: в землянках, самодельных укрытиях или просто на улице. В холода многие погибали.

В конце апреля 2018 года был принят закон "Об утверждении Положения о центрах внутренних дел по реабилитации лиц без определенного места жительства", а в начале лета прошлого года по инициативе руководства МВД был организован реабилитационный центр. Начиная с этого момента в нем побывали 3590 бездомных граждан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Среди "столичных" бездомных очень много представителей других регионов, все они пришли по каким-то нуждам и остались на улице

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Сотрудник ГУВД помогает больному реабилитационного центра.

По словам руководителя реабилитационного центра при ГУВД подполковника Баходира Душаева, в "Меҳр-саховат уйи" ("Дом милосердия"), обращаются не только бездомные, но и те, кто просто оказался в сложных социальных условиях. Таких людей добровольно размещают в центре, обеспечивают одеждой, едой и при необходимости лекарствами.

Комплекс занимает довольно большую территорию, в нем есть все необходимое для временного размещения бездомных. Никто из его жителей не похож на привычных глазу пьяных и грязных обитателей улиц.

"Наши жильцы очень чистоплотные. Они иногда друг друга ругают за грязь, не любят беспорядок", — сообщил Душаев.

Дом милосердия разделен на два блока: жилые комнаты для мужчин и для женщин, а также комнаты отдыха. Есть душевые, маленькая библиотека. Для бытовых нужд благотворители подарили центру стиральную машину.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Досуг жителей центра

Средний возраст проживающих в Доме милосердия составляет 50-55 лет. Но среди них встречаются и 75-80-летние, есть даже один 25-летний мужчина.

Как правило, у бездомных граждан при себе нет документов, поэтому обратившимся в центр помогают их восстановить. Кроме того, постояльцам предлагают устроится на работу. Компании "Меҳр-саховат" и "Эковоголд" привлекают их к озеленению городских улиц и парков. Также есть те, кому нашли работу по профессии, например, в строительстве. Еще 65 человек на специальном объекте в Ахангаране занимаются сортировкой отходов. Каждый из них получает ежедневную зарплату.

В первую очередь обратившиеся в центр граждане проходят медосмотр.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Лица без определенного места жительства проходят медицинское обследование в реабилитационном центре

"Если у человека выявлена болезнь, мы помогаем ему вылечиться, сразу же направляем в больницы Ташкента", — пояснил Душаев.

Он добавил, что в нескольких клиниках столицы оборудованы специальные палаты для оказания медицинских услуг бездомным пациентам. Лекарствами и едой часто помогают спонсоры.

Среди жильцов центра не только уроженцы из Ташкента, но и много приезжих из других областей.

Реабилитационный центр при ГУВД "Мехр-саховат", для лиц без определенного места жительства, был открыт в июне прошлого года. © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Репортаж из Ташкентского центра размещения лиц без определенного места жительства © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Лица без определенного места жительства проходят медицинское обследование © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Жители приюта возвращаются с работы © Sputnik / Дильшода Рахматова. 1 / 4 © Sputnik / Дильшода Рахматова. Реабилитационный центр при ГУВД "Мехр-саховат", для лиц без определенного места жительства, был открыт в июне прошлого года.

"Сегодня у нас живут всего 122 человека. Среди них есть жители Ферганы, Андижана, Самарканда и других регионов республики. Все они приехали в столицу и по разным причинам оказались на улице", - рассказал Душаев.

По его словам, несправедливо считать, что такая участь может постигнуть только тех, кто страдает алкоголизмом.

"Один из бывших жителей с нашей помощью устроился на работу и смог восстановить связи со своей бывшей семьей, с которой раньше был в серьезной ссоре. Но затем мужчина устроился на работу и начал зарабатывать, даже смог платить алименты своим детям. Постепенно родные его простили, и сын забрал отца к себе", - поделился полковник.

Живущий сейчас в центре 30–летний Фарид имеет высшее образование, окончил Ташкентский педагогический институт, факультет русской филологии.

"Родители умерли, когда я был маленьким. Мы с братом выросли у нашей тети. Вместе заработали денег и купили на двоих дом. После института я уехал на заработки в Казахстан, а брат без меня этот дом продал", — рассказал Фарид.

Когда он вернулся на родину, то не смог найти ни брата, ни документов на жилье. Сейчас он не знает, где его родственники. Сотрудники ГУВД помогают Фариду восстановить его права на имущество. Однако мужчина не намерен тратить время зря: он работает на сортировке мусора, зарабатывает деньги и очень благодарен сотрудникам центра за то, что они спасли его от жизни на улице.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Один из жиетелей приюта - тридцатилетний Фарид, с высшим образованием. Закончил факультет русской филологии Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

Своему брату, без предупреждения продавшему дом, Фарид тоже благодарен, говорит, что этот жизненный урок очень закалил его.

По словам Душаева, сейчас в Ташкенте из учтенных 3590 бездомных 121 человек обеспечен работой, 276 размещены в больницах, а 333-м выданы биометрические паспорта. Еще 2135-х человек после установления личности забрали их родственники.