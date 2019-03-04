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В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья

Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Дождливая погода на большей части территории республики ближе к выходным сменится сухой и относительно теплой.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Вызванные антициклоном осадки к концу неделю уступят место сухой весенней погоде, сообщает МЧС Узбекистана.

В начале неделе вторжение антициклона местами принесет дождь, в горных районах осадки дождь, снег. По Каракалпакстану, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям без осадков. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, на севере - 5-10 градусов тепла.

Весна в Ташкенте
© Instagram/gayaleto
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Уже 5 марта на большей части территории республики осадки прекратятся, лишь ночью по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям сохранится неустойчивый характер погоды, местами возможен дождь. Температура воздуха составит ночью 3-8 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

Преобладание погоды без осадков ожидается 6-9 марта. Температура воздуха ночью ожидается от 0 до 5 градусов тепла, днем 6-7 марта - 8-13 градусов тепла, а 8-9 марта - 10-15 градусов тепла.




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