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Посадка молодых саженцев от компании ITE Uzbekistan и Госкомприроды

Ташкент зацветет по-новому: столица получила подарок из Турции

Информационная служба Госкомприроды
Общество
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Турция подарила Ташкенту более 30 тысяч саженцев деревьев, которые будут высажены на улицах столицы.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Турция подарила Ташкенту более 30 тысяч саженцев деревьев. Подарок преподнесен столице Узбекистана по итогам визита хокима Ташкента в Турцию в августе прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

"Привезенные саженцы хранятся в парнике. Сейчас они проходят акклиматизацию после транспортировки. Среди саженцев — можжевельник, кипарисовик Лейланда, бересклет японский, абелия, туя и другие виды", — говорится в сообщении.

Саженцы временно высадят на специально подготовленном участке в поле. После того как их высота достигнет 1,5−2 метров, их пересадят на улицы столицы.

Столичные власти намерены высадить этой весной порядка 410 тысяч фруктовых и декоративных деревьев. В городе также будет реализован проект "Зеленый пояс", в рамках которого вдоль Ташкентской кольцевой автодороги будут посажены быстрорастущие лиственные и хвойные деревья.

Теги:
Ташкент



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