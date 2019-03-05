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Встреча общественного Совета с хокимом города Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым

Общественный совет Ташкента создаст реестр неприкосновенных зданий

© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента
Общество
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Составить список таких объектов помогут активисты, журналисты и деятели культуры.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента сформирует реестр объектов, представляющих культурную, историческую, архитектурную ценность, с целью их защиты и реставрации. Об это говорится на странице организации в Facebook.

Здание хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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Создать базу данных поможет специальная комиссия, куда войдут активисты, деятели культуры и представители СМИ.

В настоящее время активисты составили перечень из первых 100 зданий Ташкента, которые сохраняют уникальный исторический облик города. Сейчас совет ждет, когда профильные ведомства одобрят этот список, и объекты внесут в Государственный кадастр объектов культурного наследия Узбекистана.

Отметим, что такая инициатива вызвала у узбекистанцев неоднозначную реакцию. Некоторые отметили, что для начала экспертам не помешало бы разобраться с домами, которые незаконно сносят вместе с жильцам, а после уже стоит браться за памятники.

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Sputnik / Стрингер
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"Вроде Общественный совет для того и создавался, чтобы представлять интересы общественности, оглашать волнующие их проблемы, а самой большой проблемой ташкентцев в 2019 году стала беззащитность против машины масштабного сноса их домов", - написал Алишер Юсупов.

Председатель совета Хикмат Абдурахманов вступился за организацию и напомнил, что совет - совещательно-рекомендательный орган. По его словам, члены совета делали заявление по поводу сноса домов, однако "есть ряд других ведомств, которые также должны встать на защиту ташкентцев, например, городской кенгаш депутатов, суды… у которых гораздо больше полномочий."

Теги:
Узбекистан, Ташкент



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