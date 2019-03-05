На опасном перекрестке в Ташкенте устанавливают светофор - водители ликуют

Просьбы установить светофор на пересечении улиц Сарыкульской и Янгизамон в Ташкенте, где часто случаются аварии, часто появлялись в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. На пересечении улиц Сарыкульской и Янгизамон в Ташкенте началась установка светофора, сообщили в пресс-службе.

Поставить светофор на этом перекрестке водители активно просили в соцсетях.

"О, хранитель светофоров Ташкента, если у тебя на складе завалялся лишний - поставь туда, уж много машин там разбиваются!", - такое обращение появилось в одном из каналов в Telegram.

Пост с аналогичной просьбой появился в группе "ГУВД: Диалог с населением (Ташкент)" в Facebook.

"Уважаемое ГУВД, после того, как сделали дорогу на улице Янгизамон, там за месяц только я видел пять аварий. Может, там все-таки светофор нужен?", - написал один из пользователей.

Новость об установке долгожданного светофора вызвала у водителей неподдельную радость.

"Огромная благодарность тебе, о хранитель светофоров Ташкента! Всегда знал, что ты - человек золотой!!!", - написал один из них.

В ГУВД, в свою очередь, поблагодарили граждан за неравнодушие.