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Во дворе на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге на девушку свалилась с крыши глыба льда.

Девушку чуть не убила глыба льда - рабочий успел предотвратить трагедию

© Vk.com / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Общество
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Рабочий подоспел в тот момент, когда глыба могла свалиться на голову прохожей.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте рабочий спас девушку, на которую чуть не упала глыба льда.

Как сообщили очевидцы, ледяная глыба свалилась с крыши и могла убить прохожую, но работавший рядом монтажник успел оттолкнуть ее в сторону.

Во дворе на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге на девушку свалилась с крыши глыба льда.
© Vk.com / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Во дворе на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге на девушку свалилась с крыши глыба льда.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что девушка жутко напугана, рабочий пытается ее успокоить, а рядом с ними на асфальте лежит огромная глыба.

Напомним, в феврале в Петербурге глыба льда, рухнувшая со здания Химико-фармацевтического университета, насмерть убила 23-летнего студента из Узбекистана. Трагедия произошла днем на Аптекарском проспекте.

Теги:
Санкт-Петербург, Россия



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