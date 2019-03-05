Жителей нескольких городов Узбекистана накормят французской кухней

Фестиваль "Вкус Франции" (Goût de France) охватит тысячи ресторанов в разных странах мира.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Рестораны Ташкента, Бухары и Джизака примут участие в фестивале "Вкус Франции", который охватит пять континентов, сообщает пресс-служба Посольства Франции в Узбекистане.

Праздник французской гастрономии пройдет в Узбекистане с 20 по 30 марта 2019 года. Рестораторы и повара предложат посетителям лучшие блюда французской кухни.

Всего мартовский фестиваль "Вкус Франции" (Goût de France) охватит тысячи ресторанов в разных странах мира.

Фестиваль организован Министерством Европы и иностранных дел и шеф-поваром Аленом Дюкасом. Праздник продолжает традицию Огюста Эскофье, который с 1912 года начал проводить "Эпикурейские ужины", когда в определенный день в разных городах мира приглашали большое количество гостей и предлагали одинаковое меню.