16:36 05 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск

Жителей нескольких городов Узбекистана накормят французской кухней

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0

Фестиваль "Вкус Франции" (Goût de France) охватит тысячи ресторанов в разных странах мира.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Рестораны Ташкента, Бухары и Джизака примут участие в фестивале "Вкус Франции", который охватит пять континентов, сообщает пресс-служба Посольства Франции в Узбекистане.

Праздник французской гастрономии пройдет в Узбекистане с 20 по 30 марта 2019 года. Рестораторы и повара предложат посетителям лучшие блюда французской кухни.

Всего мартовский фестиваль "Вкус Франции" (Goût de France) охватит тысячи ресторанов в разных странах мира.

Фестиваль организован Министерством Европы и иностранных дел и шеф-поваром Аленом Дюкасом. Праздник продолжает традицию Огюста Эскофье, который с 1912 года начал проводить "Эпикурейские ужины", когда в определенный день в разных городах мира приглашали большое количество гостей и предлагали одинаковое меню.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центр для бездомных в Ташкенте
Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных
Пикап по-собачьи: хаски в трениках соблазнил мексиканскую девушку
Пикап по-собачьи: хаски в трениках соблазнил мексиканскую девушку - видео
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054