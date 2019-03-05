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В Узбекистане теперь можно открыть банковский счет через интернет

© Foto: pixabay / FirmBee
Общество
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Открыть свой банковский счет можно будет удаленно в течение пяти минут.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. В Узбекистане предприниматели теперь могут открыть банковский счет через портал fo.birdarcha.uz.

Как стать бизнесменом в Узбекистане
© Sputnik /
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Как сообщает Агентство государственных услуг республики, для того, чтобы открыть счет удаленно, необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательства и выбрать желаемый банк.

Вся процедура занимает пять минут. Пока такую возможность предоставляют только "Трастбанк" и "Ипотекабанк".

Также бизнесмены до сих пор могут открыть счет в центрах государственных услуг Ташкента.

Теги:
Интернет, Узбекистан



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