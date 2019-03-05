Каримов показывает Самарканд Борису Ельцину - опубликованы редкие кадры

Новое, не публиковавшееся ранее фото первого президента Узбекистана показали общественности. Оно посвящено визиту тогдашнего главы России Бориса Ельцина в республику.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Фонд имени Ислама Каримова продолжает публиковать редкие фото первого президента республики.

Последнее фото посвящено первому рабочему визиту в Узбекистан российского президента Бориса Ельцина в мае 1992 года.

На черно-белом кадре запечатлен момент, когда Ислам Абдуганиевич и Борис Николаевич движутся в окружении своих помощников и членов правительства по площади Регистан.

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"Осмотр достопримечательностей Самарканда в ходе первого рабочего визита в Узбекистан президента России Бориса Ельцина для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ. Самарканд, май 1992 года", - гласит подпись под снимком.

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Ранее в Сеть попали фото, повествующие о событиях 20-летней давности, а именно, о 16 февраля 1999 года, когда в Ташкенте произошла серия взрывов.

Также свет увидели кадры из далекого 2006 года – поездка Каримова на саммит "без галстуков" под Минском. Тогда первый президент предстал в рубахе-вышиванке в окружении других глав государств стран СНГ.

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