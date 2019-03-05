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Маньяк из Узбекистана пойдет под суд за убийство пяти женщин в Москве

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Мигрант выслеживал своих жертв в безлюдных местах и нападал на них с ножом.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении уроженца Узбекистана Бахтиёра Матякубова, который обвиняется в пяти убийствах, передает пресс-служба СК

Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По версии следствия, с января по апрель 2015 года Матякубов совершил в Москве и Московской области серию убийств, выслеживая женщин в безлюдных местах и парках. 

"Так, 17 марта 2015 года, находясь в Измайловском парке, он встретил незнакомую ему 35-летнюю женщину, гуляющую с собакой. Убедившись в отсутствии посторонних людей, он нанес ей два удара ножом в область сердца, от которых потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении комитета.

Также мигрант выслеживал своих жертв в магазинах для того, чтобы затем совершить разбойное нападение. Иностранец совершал убийства как днем, так и вечером, нападая и нанося множественные колото-резаные ранения потерпевшим.

Бахтиёр Матякубов
© Следственный комитет РФ
Бахтиёр Матякубов

Маньяку несколько лет удавалось скрываться от правосудия в другой стране. Однако в декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.

Оглашение приговора
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Во время проведения экспертизы психологи и другие специалисты пришли к выводу, что у злоумышленника эмоционально неустойчивое расстройство личности и повышенная возбудимость. Он вспыльчив, мстителен и испытывает личную неприязнь к лицам женского пола.

В ходе предварительного следствия Матякубов полностью признал вину во всех преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следующее заседание намечено на 11 марта.

Теги:
нож, Москва, Россия, Узбекистан



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