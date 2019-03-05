Маньяк из Узбекистана пойдет под суд за убийство пяти женщин в Москве

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении уроженца Узбекистана Бахтиёра Матякубова, который обвиняется в пяти убийствах, передает пресс-служба СК.
"Так, 17 марта 2015 года, находясь в Измайловском парке, он встретил незнакомую ему 35-летнюю женщину, гуляющую с собакой. Убедившись в отсутствии посторонних людей, он нанес ей два удара ножом в область сердца, от которых потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении комитета.
Также мигрант выслеживал своих жертв в магазинах для того, чтобы затем совершить разбойное нападение. Иностранец совершал убийства как днем, так и вечером, нападая и нанося множественные колото-резаные ранения потерпевшим.
Маньяку несколько лет удавалось скрываться от правосудия в другой стране. Однако в декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.
В ходе предварительного следствия Матякубов полностью признал вину во всех преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Следующее заседание намечено на 11 марта.