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IT-система

Узбекистан и Татарстан планируют вместе развивать IT-технологии

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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В рамках визита делегации Узбекистана в Казань налажены связи с ведущими IT-компаниями и технопарками Татарстана.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Мининфоком и Мининноваций Узбекистана договорились с Министерством информатизации и связи Татарстана о создании рабочей группы, которая подготовит "дорожную карту" сотрудничества в сфере развития IT-технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфокома по итогам визита делегации РУ в Казань.

Документ будет предусматривать мероприятия по развитию стартап-экосистемы, IT-образования, а также внедрению венчурных механизмов финансирования перспективных проектов.

Представители Мининфокома и Мининноваций РУ посетили Татарстан
Пресс-служба Мининфокома РУ
Представители Мининфокома и Мининноваций РУ посетили Татарстан

В рамках визита налажены связи с ведущими IT-компаниями и технопарками Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента появится Технологический парк программных продуктов и информационных технологий. Цель его создания — развитие отечественной IT-индустрии, поддержка высокотехнологичных стартап-проектов и продвижение продукции местных разработчиков в республике и за ее пределами.

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Теги:
IT-технологии, стартап, Узбекистан, Татарстан, Мининфоком



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