Узбекистан и Татарстан планируют вместе развивать IT-технологии

В рамках визита делегации Узбекистана в Казань налажены связи с ведущими IT-компаниями и технопарками Татарстана.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Мининфоком и Мининноваций Узбекистана договорились с Министерством информатизации и связи Татарстана о создании рабочей группы, которая подготовит "дорожную карту" сотрудничества в сфере развития IT-технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфокома по итогам визита делегации РУ в Казань.

Документ будет предусматривать мероприятия по развитию стартап-экосистемы, IT-образования, а также внедрению венчурных механизмов финансирования перспективных проектов.

Пресс-служба Мининфокома РУ Представители Мининфокома и Мининноваций РУ посетили Татарстан

В рамках визита налажены связи с ведущими IT-компаниями и технопарками Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента появится Технологический парк программных продуктов и информационных технологий. Цель его создания — развитие отечественной IT-индустрии, поддержка высокотехнологичных стартап-проектов и продвижение продукции местных разработчиков в республике и за ее пределами.