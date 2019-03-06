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Новый международный терминал аэропорта Ташкент

В аэропорту Ташкента рассказали о судьбе пассажирки, которой помогла Скворцова

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова передала пассажирке рейса Москва - Ташкент таблетки из своей личной аптечки.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Пассажирка авиарейса Москва - Ташкент, которой в самолете помогла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, после посадки не стала обращаться за дополнительной медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы Узбекистана.

Скворцова оказала помощь пассажирке самолета, гражданке Узбекистана, которой стало плохо во время перелета из Москвы в Ташкент.

"На борту была зафиксирована жалоба одного из пассажиров, но по прибытии в Ташкент он от медицинской помощи отказался", - сказал представитель аэропорта.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© Sputnik / Алексей Никольский
Вероника Скворцова оказала помощь узбечке на борту самолета
По данным пресс-службы Минздрава, у женщины были спастические боли в области желудка и тошнота. Скворцова передала ей свои таблетки из личной аптечки.

Один из пассажиров, летевших этим же рейсом, рассказал РИА Новости, что женщине стало лучше уже через 20 минут после того, как министр оказала ей помощь. Самолет пассажирка покинула самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Скворцова совершает визит в Узбекистан 6-7 марта, где проведет встречи с узбекскими коллегами, а также посетит ряд медучреждений республики.




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