Паспорт - лучший подарок: уроженки Узбекистана получили гражданство РФ

В Москве в торжественной обстановке вручили российские паспорта 19 женщинам и одному мужчине.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Накануне праздника 8 Марта почти два десятка женщин в Москве в торжественной обстановке получили российские паспорта, сообщает РИА Новости.

Всего паспорта вручили 19 женщинам. Среди них были как девушки, достигшие 14-летнего возраста, так и те, кто недавно получил российское гражданство. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню.

Вручение прошло в управлении по вопросам миграции Главного управления МВД по Москве.

Паспорта РФ получили женщины, имевшие гражданство Украины, Узбекистана, Беларуси, Армении и Молдовы.

Среди получавших документы оказался и один мужчина - он заслуженный врач, поэтому ему решили также вручить паспорт в торжественной обстановке.