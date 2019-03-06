Как правильно выбрать цветы к 8 Марта - рекомендации специалистов

Любой мужчина стремится к тому, чтобы выбранный им букет не только понравился его даме сердца, он еще и не завял на следующий день. Есть определенные вещи, на которые стоит обращать внимание при выборе цветов.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора живых цветов.

Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения.

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Во-первых, надо обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим. Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов (в частности, роз) является наличие так называемой "рубашки" - это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон.

Во-вторых, следует обратить внимание на степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые цветы, так как срок жизни раскрытого бутона значительно короче.

Не следует пренебрегать проверкой на эластичность лепестков. Если осторожно отогнуть лепесток цветка, он должен легко вернуться на место и принять прежнюю форму. У растений не первой свежести лепестки с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении.

Помните, что продавец никогда не будет украшать свежий цветок. Если же вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, есть повод задуматься о свежести цветка.

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Как сохранить свежесть букета

Лучший способ сохранить живые цветы - это купить их и сразу поставить в вазу, не оставляя надолго без воды.

Кроме того, надо исключить резкие перепады температур. При транспортировке надо позаботиться о том, чтобы цветы были надежно укрыты от разных неблагоприятных воздействий.

Перед тем, как поставить цветы в вазу, подрежьте стебли. Удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Дело в том, что нижние листья, находясь под водой, легко подвержены гниению.

Для каждого цветка важны "правильные" соседи. Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в завидного долгожителя.