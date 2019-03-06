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Талантливых узбекских школьников-технарей приравняли по льготам к спортсменам

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Учащиеся, занявшие первое место в республиканских и первое-третье места в международных соревнованиях по автомобильному и мотоциклетному, авиамодельному и ракетомодельному, а также по техническим и прикладным видам спорта смогут поступить в вузы без экзаменов.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Учащихся академических лицеев, профессиональных колледжей и общеобразовательных школ, победивших в международных и республиканских олимпиадах и конкурсах по техническим и прикладным видам спорта смогут рассчитывать на поступление в вузы без экзаменов.

По данным министерства юстиции, постановлением правительства внесены дополнения в Положение о порядке поощрения учащихся академических лицеев, профессиональных колледжей и общеобразовательных школ — победителей международных и республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований.

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В соответствии с дополнениями учащиеся, занявшие первое место в республиканских и первое-третье места в международных соревнованиях по автомобильному и мотоциклетному, авиамодельному и ракетомодельному, а также по техническим и прикладным видам спорта, зачисляются в соответствующие высшие образовательные учреждения без тестирования и дополнительных экзаменов.

Ранее эти льготы предоставлялись только победителям соревнований по олимпийским видам спорта, национальной борьбе кураш, шахматам и шашкам.




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