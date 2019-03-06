Студенты по всему Узбекистану напишут диктант на языке Гюго и Дюма

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В рамках праздника Франкофонии 12 марта по всему Узбекистана пройдет первый всенародный диктант на французском языке, сообщает посольство Франции в Узбекистане.

В диктанте примут участие кафедры французского языка восьми вузов, таких как Университет мировых языков и Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный институт иностранных языков и государственные университеты Бухары, Карши, Андижана, Ургенча и Ферганы.

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В одно и то же время студенты этих вызов будут писать диктант по единому предложенному посольством тексту.

Каждое учебное заведение отправит три лучшие работы в посольство Франции в Узбекистане, где будет организован второй этап проверки. Трех победителей первого всенародного диктанта наградят 27 марта во время праздника Франкофонии.

Как сообщалось ранее, с 20 по 30 марта этого года рестораны Ташкента, Бухары и Джизака примут участие в фестивале "Вкус Франции", который охватит пять континентов.