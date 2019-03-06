Минздрав оценил угрозу распространения кори в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Ситуация с ростом заболевания корью в Казахстане не затронет Узбекистан, эпидемиологическая ситуация в стране остается благополучной, заявил РИА Новости глава Минздрава республики Алишер Шадманов.
По данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, в стране с 27 февраля по 6 марта было зарегистрировано около 440 новых случаев заболевания корью. Таким образом, с ноября прошлого года зарегистрировано более 3,8 тысячи случаев кори.
"Ситуация в Казахстане нас не пугает. Потому что эпидемиологическая ситуация благополучная", — сказал Алишер Шадманов, отвечая на вопрос о возможных последствиях роста числа заболевания корью в соседней стране.
Он рассказал, что эпидемиологические и иммунологические службы Узбекистана регулярно определяют степень иммунного ответа на инфекцию кори.
"Его напряженность достаточная и не допустит развития эпидемии", — заявил глава министерства.
Ранее ЮНИСЕФ заявил о росте заболевания корью в мире, в том числе в странах, ранее объявленных свободными от кори. Так, в Узбекистане, по данным фонда, в прошлом году было выявлено 17 случаев этого заболевания.
"Эти случаи будут, но это привозные случаи кори. Кто-то приезжает к нам, или наши граждане уезжают — эти случаи возможны", — сказал Шадманов, комментируя представленную фондом статистику.
Напомним, десятку стран с наибольшим количеством новых случаев возглавила Украина, там заболели более 30 тысяч человек.