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Медицинский работник делает укол

Минздрав оценил угрозу распространения кори в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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В начале марта Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил о росте заболевания корью в мире, в том числе в странах, ранее объявленных свободными от кори.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Ситуация с ростом заболевания корью в Казахстане не затронет Узбекистан, эпидемиологическая ситуация в стране остается благополучной, заявил РИА Новости глава Минздрава республики Алишер Шадманов.

По данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, в стране с 27 февраля по 6 марта было зарегистрировано около 440 новых случаев заболевания корью. Таким образом, с ноября прошлого года зарегистрировано более 3,8 тысячи случаев кори.

"Ситуация в Казахстане нас не пугает. Потому что эпидемиологическая ситуация благополучная", — сказал Алишер Шадманов, отвечая на вопрос о возможных последствиях роста числа заболевания корью в соседней стране.

Он рассказал, что эпидемиологические и иммунологические службы Узбекистана регулярно определяют степень иммунного ответа на инфекцию кори.

"Его напряженность достаточная и не допустит развития эпидемии", — заявил глава министерства.

Шприц с лекарством
© Sputnik / Максим Богодвид
Корь шагает по Узбекистану: ЮНИСЕФ представил пугающую статистику
Он также напомнил, что в прошлом году республика получила сертификат Всемирной организации здравоохранения об элиминации (устранении) кори и краснухи.

Ранее ЮНИСЕФ заявил о росте заболевания корью в мире, в том числе в странах, ранее объявленных свободными от кори. Так, в Узбекистане, по данным фонда, в прошлом году было выявлено 17 случаев этого заболевания.

"Эти случаи будут, но это привозные случаи кори. Кто-то приезжает к нам, или наши граждане уезжают — эти случаи возможны", — сказал Шадманов, комментируя представленную фондом статистику.

Напомним, десятку стран с наибольшим количеством новых случаев возглавила Украина, там заболели более 30 тысяч человек.

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Теги:
Казахстан, Узбекистан, Эпидемия, здоровье, Минздрав Узбекистана, болезнь



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