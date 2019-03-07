UzAirways внес изменения в расписание рейсов

По информации авиаперевозчика, это связано с "непредвиденными обстоятельствами".

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила об изменении в расписание рейсов на 7 марта.

Изменения касаются граждан, вылетающих по маршрутам Ташкент–Милан, Ташкент–Франкфурт и Ташкент—Бишкек.

Рейс HY231 Ташкент - Франкфурт - переносится на 09:30. Прибытие во Франкфурт – в 12:00.

Рейс HY255 Ташкент - Милан переносится на 09:30. Прибытие в Милан – в 12:30.

Рейс HY777 Ташкент - Бишкек переносится на 10:20. Прибытие в Бишкек – в 12:30.

Пресс-служба Uzbekistan Airways отметила, что изменения связаны "с непредвиденными обстоятельствами", и обратилась к пассажирам, вылетающим по данным направлениям, уточнять время вылета и прилета.