UzAirways внес изменения в расписание рейсов

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила об изменении в расписание рейсов на 7 марта.
Изменения касаются граждан, вылетающих по маршрутам Ташкент–Милан, Ташкент–Франкфурт и Ташкент—Бишкек.
Рейс HY231 Ташкент - Франкфурт - переносится на 09:30. Прибытие во Франкфурт – в 12:00.
Рейс HY255 Ташкент - Милан переносится на 09:30. Прибытие в Милан – в 12:30.
Рейс HY777 Ташкент - Бишкек переносится на 10:20. Прибытие в Бишкек – в 12:30.
Пресс-служба Uzbekistan Airways отметила, что изменения связаны "с непредвиденными обстоятельствами", и обратилась к пассажирам, вылетающим по данным направлениям, уточнять время вылета и прилета.