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Девушка делает селфи

В ташкентской подземке устроили зону для селфи - фото

CC0 / pixabay
Общество
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Специальные места для фотографирования пассажиров существуют в метрополитенах по всему миру. Теперь такая возможность появилась у ташкентцев.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Специальные места для фотографирования пассажиров появились в ташкентском метро.

На переходе со станции метро "Пахтакор" на станцию "Алишер Навои" с двух сторон установили фотозоны. Об этом рассказала в своем Telegram-канале узбекская журналистка Сабина Бакиева.

Фотозона представляет собой стену, украшенную цветами, и красную ковровую дорожку. Теперь жители и гости столицы могут сделать фото себя и своей семьи.

Фото: Sabina Bakieva / telegramm
Фотозона в ташкентском метроо

Кроме того, по инициативе хокимията узбекской столицы сегодня утром всех женщин около станций метро поздравляли с Международным женским днем.

Около станций метро "Буюк Ипак Йули", "Олмазор", "Халклар Дустлиги" волонтеры дарили жительницам и гостьям столицы цветы и прикрепляли нагрудную эмблему в вице цифры 8.

Теги:
селфи, фото, Ташкент, Ташкентский метрополитен



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