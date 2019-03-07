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Студенты Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои выиграли международную олимпиаду по русскому языку

Студенты из Узбекистана выиграли международную олимпиаду по русскому языку

© Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Общество
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Ребята из Узбекистана приняли участие в онлайн-олимпиаде по инициативе Тюменского государственного университета.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Студенты Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои стали победителями международной онлайн-олимпиады по определению уровня владения русским языком как иностранным. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. 

Участники продемонстрировали навыки разговорной речи, а также навыки грамотного и корректного письма.

Студенты Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои выиграли международную олимпиаду по русскому языку
© Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Студенты Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои выиграли международную олимпиаду по русскому языку

"Победителями стали Усмонова Нилуфар (уровень "Б") и Мамарасулов Толиб (уровень "А"), другие призовые места были также вручены представителям Узбекистана. В общем зачете после Узбекистана следовали Сирия, Таджикистан, Афганистан, Замбия, Вьетнам и Египет", — говорится в публикации.

Студенты Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои выиграли международную олимпиаду по русскому языку
© Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Студенты Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои выиграли международную олимпиаду по русскому языку

Призеры получили грамоты и сувениры.

В пресс-службе напомнили, что победители олимпиады смогут поступить в магистратуру по направлению "Общественные науки" в вузы РФ и побывать в летней школе Тюменского государственного университета.

Теги:
олимпиада, Россия, Университет, Образование, русский язык



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