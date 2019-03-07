Предпринимателям в Узбекистане хотят разрешить работать в качестве такси

С 1 июля водители такси смогут заменить счетчики-таксометры смартфонами или планшетами со специальными приложениями.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Индивидуальным предпринимателям в Узбекистане разрешат заниматься извозом пассажиров на легковых автомобилях, следует из постановления президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок".

Как сообщает министерство юстиции со ссылкой на документ, с 1 июля 2019 года отменяется государственная пошлина за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок. Также больше не потребуется сертифицировать новые грузовые и специальные автотранспортные средства, соответствующие требованиям экологических классов "Евро-5" и "Евро-6", прицепы и полуприцепы, используемые для перевозок грузов автомобильным транспортом.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В "Яндекс.Такси" теперь можно будет отследить снижение цен

Отменено также требование о наличии контрольно-кассового аппарата в автотранспортных средствах, используемых для перевозки пассажиров и необходимость индивидуальным предпринимателям, занятым на перевозках грузов автомобильным транспортом проходить аттестацию на предмет соответствия квалификационным требованиям.

Теперь для получения лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом юридическим лицам не обязательно иметь на балансе автотранспортные средства.

С 1 апреля 2019 года ставки государственной пошлины за удостоверение договора аренды между юридическими лицами и физическими лицами (405 460 сумов) снижаются в два раза против действующей.

© Sputnik / Антон Курилкин. В Самарканде запустили местное такси через приложение

Кроме того, с 1 июля 2019 года терминалы оплаты, счетчики-таксометры и средства радиосвязи, требуемые для линейных такси, могут быть заменены на устройства со специальными приложениями, обеспечивающими функции заменяемых приборов. То есть, для этих целей можно будет использовать сотовые телефоны, планшеты, системы электронной оплаты.

Придать машине такси требуемый цвет (в областях – желтый, а в городе Ташкенте – цвет слоновой кости) можно будет с помощью самоклеящихся материалов без нанесения покраски.

Легковым автомобилям с апреля разрешено передвигаться по специальной полосе движения автобусов, а также останавливаться в зоне действия знака "Остановка запрещена".

С 1 сентября 2019 года внедряется порядок по организации стационарных и передвижных пунктов по весовому и габаритному контролю.

Предложения о индивидуальным предпринимателям предоставлении права на извоз пассажиров на легковых автомобилях (в настоящее время этой деятельностью могут заниматься лишь юридические лица) будут внесены в Кабинет Министров в течение одного месяца.