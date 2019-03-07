Предпринимателям в Узбекистане хотят разрешить работать в качестве такси

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Индивидуальным предпринимателям в Узбекистане разрешат заниматься извозом пассажиров на легковых автомобилях, следует из постановления президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок".
Как сообщает министерство юстиции со ссылкой на документ, с 1 июля 2019 года отменяется государственная пошлина за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок. Также больше не потребуется сертифицировать новые грузовые и специальные автотранспортные средства, соответствующие требованиям экологических классов "Евро-5" и "Евро-6", прицепы и полуприцепы, используемые для перевозок грузов автомобильным транспортом.
Теперь для получения лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом юридическим лицам не обязательно иметь на балансе автотранспортные средства.
С 1 апреля 2019 года ставки государственной пошлины за удостоверение договора аренды между юридическими лицами и физическими лицами (405 460 сумов) снижаются в два раза против действующей.
Придать машине такси требуемый цвет (в областях – желтый, а в городе Ташкенте – цвет слоновой кости) можно будет с помощью самоклеящихся материалов без нанесения покраски.
Легковым автомобилям с апреля разрешено передвигаться по специальной полосе движения автобусов, а также останавливаться в зоне действия знака "Остановка запрещена".
С 1 сентября 2019 года внедряется порядок по организации стационарных и передвижных пунктов по весовому и габаритному контролю.
Предложения о индивидуальным предпринимателям предоставлении права на извоз пассажиров на легковых автомобилях (в настоящее время этой деятельностью могут заниматься лишь юридические лица) будут внесены в Кабинет Министров в течение одного месяца.