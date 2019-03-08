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Военные Узбекистана устроили женщинам необычные акции по всей стране

Пресс-служба МО Узбекистана
Общество
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Необычные праздничные акции проходят по всему Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Курсанты Академии Вооруженных Сил и Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища, солисты Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил, Центрального военного оркестра Министерства обороны Узбекистана проводят необычные акции в торговых центрах столицы и тем самым поздравляют женщин с 8 марта – Международным женским днем.

Пресс-служба МО Узбекистана
МО Узбекистана поздравило женщин с 8 марта

Такие праздничные акции проходят по всей стране.

Пресс-служба МО Узбекистана
МО Узбекистана поздравило женщин с 8 марта

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также поздравил женщин Узбекистана с 8 Марта. 

Мирзиёев отметил, что своим плодотворным трудом в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, промышленности и других областях женщины вносят огромный вклад в развитие республики.

Пресс-служба МО Узбекистана
МО Узбекистана поздравило женщин с 8 марта

По случаю праздника нескольким узбекистанкам были присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями. Среди них, как отметили в пресс-службе, есть супруги выдающихся ученых, поэтов и писателей. Кроме того, 28 одаренных и активных девушек удостоены Государственной премии имени Зульфии.

Пресс-служба МО Узбекистана
МО Узбекистана поздравило женщин с 8 марта

Сегодня же глава государства подписал постановление о мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав женщин и поддержки их предпринимательской деятельности.

Пресс-служба МО Узбекистана
МО Узбекистана поздравило женщин с 8 марта
Теги:
права женщин, женщина, 8 марта, праздник, военные, Узбекистан, Узбекистан



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