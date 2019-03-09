Узбекистанцам предложили украсить Ташкент

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. В субботу, 9 марта, в Ташкенте стартовала акция-фестиваль "Яшил ташаббус" ("Зелёная инициатива"/Green Initiative), которая будет проходить до конца месяца.
В ходе экофестиваля всего будет высажено более 409 тысяч деревьев, указывает пресс-служба администрации.
"Любой желающий может получить дерево для посадки в махаллях по месту жительства и посадить его на одной из свободных зон, специально отведённых для посадки деревьев (информация о таких зонах будет предоставлена) или на своём участке земли", - говорится в сообщении.
В фестивале будут задействованы более двух тысяч волонтёров по всему городу. Главная цель мероприятия – повышение экологического благополучия Ташкента.
В рамках фестиваля в столице запланирована концертная программа, мастер-классы и другие тематические мероприятия. Они пройдут 9, 10 и 16, 17 марта.