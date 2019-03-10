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Вузы Узбекистана и Турции заключили меморандум о сотрудничестве

© Sputnik / Тигран Меграбян
Общество
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19 0 0

Делегация Кокандского государственного педагогического института во главе с ректором Азизжоном Эминовым находится в служебной командировке в Турции.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Ректоры Кокандского государственного педагогического института и Университета Карабюк Азизжон Эминов и Рафик Пулат заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. Документ подписан в рамках командировки делегации Кокандского ГПИ в Турцию.

Вузы Узбекистана и Турции заключили меморандум о сотрудничестве
Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ
Вузы Узбекистана и Турции заключили меморандум о сотрудничестве

Стороны договорились, в частности, о преподавательских и студенческих обменах.

Кроме того, делегация Кокандского ГПИ встретилась со узбекистанцами, которые учатся в университете Карабюк. Студентам рассказали о реформах, проводимых в их родной стране. 

Вузы Узбекистана и Турции заключили меморандум о сотрудничестве
Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ
Вузы Узбекистана и Турции заключили меморандум о сотрудничестве

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Теги:
Высшее образование, Турция, Коканд, Университет, Образование



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