Делегация Кокандского государственного педагогического института во главе с ректором Азизжоном Эминовым находится в служебной командировке в Турции.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Ректоры Кокандского государственного педагогического института и Университета Карабюк Азизжон Эминов и Рафик Пулат заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. Документ подписан в рамках командировки делегации Кокандского ГПИ в Турцию.

Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ Вузы Узбекистана и Турции заключили меморандум о сотрудничестве

Стороны договорились, в частности, о преподавательских и студенческих обменах.

Кроме того, делегация Кокандского ГПИ встретилась со узбекистанцами, которые учатся в университете Карабюк. Студентам рассказали о реформах, проводимых в их родной стране.