Малайзийская сеть быстрого питания может появиться в Узбекистане

Рестораны этой сети работают в 20 странах мира и сертифицированы на принципах "халяль".

ТАШКЕНТ, 11 мар – Sputnik. Малайзийская сеть быстрого питания Marrybrown Sdn Bhd может появиться в Узбекистане, передает пресс-служба МИД республики.

На днях посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов провел переговоры с финансовым директором этой сети ресторанов Дэвидом Лию.

Лию заявил, что компания может предоставить узбекским предпринимателям франшизу для открытия точек общественного питания.

По итогам переговоров стороны решили организовать визит представителей Marrybrown Sdn Bhd в Ташкент в апреле этого года. Партнеры собираются обсудить условия и стоимость передачи торгового знака.

Marrybrown Sdn Bhd - самая крупная малайзийская сеть ресторанов быстрого питания, сертифицированная на принципах "халяль". Компания работает с более чем 138 ресторанами по всей территории страны и 350 ресторанами в 20 странах мира.