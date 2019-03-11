Узбекистан намерен привлечь Microsoft к реализации проекта IT-nation

Проект IT-nation, инициатором которого является Министерство народного образования РУ, направлен на повышение потенциала молодежи Узбекистана в сфере информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов обсудил с представителями Microsoft возможное участие компании в реализации проекта IT-nation.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на встрече присутствовали специалист по образовательным решениям Microsoft Теодора Варбанова, руководитель работы с сектором образования компании Microsoft в странах СНГ Нурлан Жаныбек и руководитель Microsoft в Центральной Азии Олег Кузьмин.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков "Яндекс" в Узбекистане: в Ташкенте состоялась важная встреча

Проект IT-nation направлен на пересмотр школьной программы обучения информатике — чтобы выпускники обладали навыками, необходимыми для профессий в сфере информационных технологий.

Представители Microsoft также предложили рассмотреть внедрение программы Imagine Academy, предлагающей различные учебные курсы в IT-сфере.

Ранее в Ташкенте состоялась встреча с делегацией российской компании "Яндекс", участники которой рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере образования и повышения квалификации, налаживания сотрудничества с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми и Университетом Инха в Ташкенте по созданию образовательных программ в сфере IT.