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Встреча с представителями компании Microsoft в Министерстве народного образования РУ

Узбекистан намерен привлечь Microsoft к реализации проекта IT-nation

Пресс-служба Министерства народного образования РУ
Общество
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Проект IT-nation, инициатором которого является Министерство народного образования РУ, направлен на повышение потенциала молодежи Узбекистана в сфере информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов обсудил с представителями Microsoft возможное участие компании в реализации проекта IT-nation.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на встрече присутствовали специалист по образовательным решениям Microsoft Теодора Варбанова, руководитель работы с сектором образования компании Microsoft в странах СНГ Нурлан Жаныбек и руководитель Microsoft в Центральной Азии Олег Кузьмин.

Офис интернет-компании Яндекс
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Яндекс" в Узбекистане: в Ташкенте состоялась важная встреча
Проект IT-nation направлен на пересмотр школьной программы обучения информатике — чтобы выпускники обладали навыками, необходимыми для профессий в сфере информационных технологий.

Представители Microsoft также предложили рассмотреть внедрение программы Imagine Academy, предлагающей различные учебные курсы в IT-сфере.

Ранее в Ташкенте состоялась встреча с делегацией российской компании "Яндекс", участники которой рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере образования и повышения квалификации, налаживания сотрудничества с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми и Университетом Инха в Ташкенте по созданию образовательных программ в сфере IT.

Теги:
Образование, информационные технологии, Microsoft, Министерство народного образования Узбекистана



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