В Ташкенте продлили закрытие участка улицы Бешагач

Схема движения транспорта была изменена в связи со строительством первого в стране ледового комплекса.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В столице Узбекистана до 31 марта в связи со строительством Humo Arena продлено закрытие участка улицы Бешагач от улицы Фурката до улицы Афросиаб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Ограничения не касаются участвующих в строительстве транспортных средств, а также специальной техники.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Схема ограничения движения в районе строительства ледового дворца в Ташкенте

Напомним, в столице Узбекистана завершается строительство первого в стране ледового комплекса. Его создание инициировал президент Шавкат Мирзиёев. Работы стартовали в феврале 2017 года.

Humo Arena — ледовый дворец птицы счастья в Ташкенте >>>

Ледовый комплекс представляет собой современное здание из стекла и металла в стиле хай-тек. Он станет местом проведения соревнований по зимним видам спорта (хоккей, шорт-трек, фигурное катание, керлинг), а также концертов, выставок и форумов.

Открытие Humo Arena запланировано на 15 марта. Ранее стало известно, какие российские звезды примут участие в церемонии.