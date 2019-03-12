"Узбекские авиалинии" решают вопрос о повышении цен – в чем причина

Авиакомпания сообщает, что ее расходы из-за закрытия неба над Пакистаном увеличились вдвое. В связи с этим возможно подорожание авиабилетов.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways решает вопрос о повышении цен на билеты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАК, такая мера последует за ростом расходов в два раза в направлении полетов в страны Юго-Восточной Азии в связи с закрытием транзитных полетов над Пакистаном.

Управление гражданской авиации Пакистана 27 февраля сообщило о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана неоднократно продлевали.

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Представитель "Узбекских авиалиний", комментируя ситуацию вокруг запрета на транзитные полеты, пояснил, что проблемы есть с Индией и Юго-Восточной Азией – Бангкок, Куала-Лумпур. Расходы именно в этом направлении увеличились в два раза.

По его оценке, "летный час" в юго-восточном направлении в среднем увеличился почти в полтора раза, а в Индию – в два раза, что привело к дополнительному расходу топлива.

Сегодня "Узбекские авиалинии" осуществляют еженедельно 11 рейсов в города Индии и семь - Юго-Восточной Азии. Самолеты "Узбекских авиалиний" вынуждены облетать территорию Пакистана через воздушное пространство Туркменистана и Ирана.

"Есть иностранные авиакомпании, которые сейчас думают об увеличении цены из-за того, что увеличились расходы в связи с облетом этих территорий. Мы сейчас анализируем, считаем", - добавил собеседник агентства.

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Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося.