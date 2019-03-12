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Авиакомпания "Якутия" хочет выкупить самолеты Ил-114-100 у UzAirways

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
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Лайнеры вместе с тренажерами, запчастями и оборудованием обойдутся российской стороне примерно в 50 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Авиакомпании "Якутия" и "КрасАвиа" могут взять в лизинг шесть Ил-114-100, которые ранее эксплуатировались "Узбекистон хаво йуллари". Об этом сообщают российские СМИ.

Самолеты оснащены канадскими двигателями Pratt & Whitney. Сейчас воздушные суда в республике не востребованы, с 2018 года их заменили на более вместительные А320.

Самолет Airbus-320neo авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Пресс-служба авиакомпании UzAirways
Airbus поставил первый A320neo для "Узбекистон хаво йуллари"

Уточняется, что лайнеры вместе с тренажерами, запчастями и оборудованием обойдутся российской стороне в 50 миллионов долларов.

Таким образом перевозчики хотят подготовиться к использованию Ил-114-300, поставки которых ожидаются в 2023 году.

"Два региона мы могли бы научить летать на этом самолете (...) И это было бы переходным типом до появления нашего Ил-114-300", — отметил гендиректор "Якутии" Владимир Горбунов на круглом столе в Совете Федерации.

В настоящее время "Якутия" эксплуатирует Ан-24, которые, по мнению руководства авиакомпании, могут "не дотянуть" до 2023 года, что может привести к прекращению полетов в полярные регионы.

Теги:
самолет, Якутия, Узбекистан



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