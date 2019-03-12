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Беременная женщина

Аборты и контрацепция: утвержден закон о репродуктивном здоровье

© unsplash / Michalina
Общество
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В новом законе прописаны права граждан при выборе способа контрацепции и желании искусственно прервать беременность.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об охране репродуктивного здоровья граждан".

В тексте документа прописываются процедуры аборта и хирургической контрацепции.

В частности, согласно статье 17, граждане имеют право выбирать методы контрацепции, а также отказываться от них.

Беременная, архивное фото
CC0 / Pixabay
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Кроме того, узбекистанцы могут добровольно использовать хирургические методы контрацепции.

При этом хирургическая контрацепция может быть проведена только с обязательным предварительным информированием и с согласия совершеннолетнего дееспособного гражданина или супругов, или опекунов при недееспособности гражданина.

Также гражданам оказывается медицинская помощь по индивидуальному подбору методов контрацепции с учетом состояния здоровья, возраста и индивидуальных особенностей с предупреждением возможных нежелательных последствий.

Кроме того, отдельная статья закона посвящена искусственному прерыванию беременности.

Младенец
CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
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Согласно ей, аборты могут проводиться по желанию женщины при сроке беременности до двенадцати недель.

Кроме того, если по медицинским показания существует угроза жизни беременной, врачи могут провести ей аборт независимо от срока беременности.

Медучреждения обязаны информировать женщину, принявшую решение об искусственном прерывании беременности или об отказе от прерывания беременности по медицинским показаниям, о возможных негативных последствиях для ее здоровья.

Теги:
Аборт, беременность, Медицина и здоровье, Медицина, Узбекистан



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