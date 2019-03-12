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Узбекский плов

Сколько порций узбекского плова съели на фестивале "Московская Масленица"

© Pixabay
Общество
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Фестиваль проходил с 1 по 10 марта на различных площадках столицы РФ.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Свыше полутора тысяч порций узбекского плова съели гости фестиваля "Московская Масленица", передает оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Всего около пяти миллионов человек посетили площадки фестиваля "Московская Масленица" за 10 дней проведения мероприятий. Фестиваль проходил на 24 площадках в центре и округах столицы, а также в городских парках.

Гости участвовали в кулинарных и творческих мастер-классах, подвижных играх, выступлениях уличных театров, фолк-концертах и других развлечениях для всей семьи.

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Теги:
Масленица, Москва, Россия



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