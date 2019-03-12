Российские военные поделились боевым опытом с коллегами из Узбекистана

Для офицеров из Узбекистана провели 36 практических занятий и батальонно-тактические учения на базе танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Российские военнослужащие поделились боевым опытом современных вооруженных конфликтов с коллегами из Узбекистана в ходе войсковой стажировки, завершившейся в Челябинской области. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, офицеры из Узбекистана приняли участие в 36 практических занятиях и двух батальонно-тактических учениях на базе танковой дивизии ЦВО в Челябинской области.

"Наибольший интерес гостей вызвали новые способы действий наших войск с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов", — отметил Лапин.

Генерал-полковник также рассказал, что по просьбе узбекистанской стороны были переданы методические рекомендации по организации и проведению дней специалистов видов и родов войск, разработанных в ЦВО, для внедрения в процесс подготовки подразделений вооруженных сил республики.

Ранее узбекские военнослужащие ознакомились с процессами боевой подготовки российских танковых частей, а также новыми методами борьбы с ночными и дневными летными экипажами и обычными диверсионными разведывательными группами.