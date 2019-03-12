18:45 12 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Флаг Узбекистана на форме военного в преддверии Дня защитника Родины

Российские военные поделились боевым опытом с коллегами из Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0

Для офицеров из Узбекистана провели 36 практических занятий и батальонно-тактические учения на базе танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Российские военнослужащие поделились боевым опытом современных вооруженных конфликтов с коллегами из Узбекистана в ходе войсковой стажировки, завершившейся в Челябинской области. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, офицеры из Узбекистана приняли участие в 36 практических занятиях и двух батальонно-тактических учениях на базе танковой дивизии ЦВО в Челябинской области.

Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
© Youtube / Uz_ Armiya
Узбекские военнослужащие прошли в горах испытание на выносливость – видео
"Наибольший интерес гостей вызвали новые способы действий наших войск с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов", — отметил Лапин.

Генерал-полковник также рассказал, что по просьбе узбекистанской стороны были переданы методические рекомендации по организации и проведению дней специалистов видов и родов войск, разработанных в ЦВО, для внедрения в процесс подготовки подразделений вооруженных сил республики.

Ранее узбекские военнослужащие ознакомились с процессами боевой подготовки российских танковых частей, а также новыми методами борьбы с ночными и дневными летными экипажами и обычными диверсионными разведывательными группами.

Теги:
Военнослужащие, Узбекистан, Россия, военные учения



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Хитрый бульдог отбирает вкусняшку у ленивого друга - видео
Хитрый бульдог отбирает вкусняшку у ленивого друга - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054