В Узбекистане могут внедрить систему онлайн-мониторинга учебного процесса

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Заместитель министра народного образования Узбекистана Сарвар Бабаходжаев встретился с руководителем частной американской компании Bridge International Academies Джеем Киммельманом. Он презентовал специальный сервис, позволяющий проводить онлайн-мониторинг учебного процесса. Платформа позволяет отслеживать качество преподавания предметов.
В пресс-службе министерства отметили, что стороны изучат целесообразность внедрения этой системы в Узбекистане. Затем может быть подписан меморандум о взаимопонимании.
Компания Bridge International Academies основана в 2008 году. Инновационные решения компании успешно реализованы более чем в 500 школах.