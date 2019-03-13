В Узбекистане могут внедрить систему онлайн-мониторинга учебного процесса

Предложенный частной американской компанией сервис уже используется в шести странах мира.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Заместитель министра народного образования Узбекистана Сарвар Бабаходжаев встретился с руководителем частной американской компании Bridge International Academies Джеем Киммельманом. Он презентовал специальный сервис, позволяющий проводить онлайн-мониторинг учебного процесса. Платформа позволяет отслеживать качество преподавания предметов.

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Сервис уже используется в образовательных учреждениях шести стран мира. Каждый преподаватель получает детализированный план проведения урока, который позволяет придерживаться единого стандарта обучения. После каждого занятия представители Bridge International Academies анализируют качество преподавания и проводят консультации с педагогом.

В пресс-службе министерства отметили, что стороны изучат целесообразность внедрения этой системы в Узбекистане. Затем может быть подписан меморандум о взаимопонимании.

Компания Bridge International Academies основана в 2008 году. Инновационные решения компании успешно реализованы более чем в 500 школах.